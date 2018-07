Piazza Poderico al buio: lampioni spenti da giorni

Piazza Poderico è del tutto al buio da giorni: i lampioni presenti non sono funzionanti, tutti fuori uso.

La denuncia è di Enrico Cella, presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere". "Per fortuna – spiega – vi è un po' di luce proveniente dalle tabelle pubblicitarie della vicina stazione di servizio".

"All'inizio pensavamo che la mancanza di illuminazione fosse una cosa passeggera, ma a tutt'oggi le tantissime tefonate inoltrate da residenti alla Citelium (società che si occupa della manutenzione ettrica) non sono state prese in considerazione".

"Stasera – prosegue Cella a proposito della serata appena trascorsa – c'è stato l'ennesimo incidente, per fortuna non serio".

Paura naturalmente per i cittadini della zona, costretti ad evitare un'area in cui potrebbero incappare in malintenzionati. L'appello di Cella è all'assessore Ciro Borriello e alla Citelium, perché possano intervenire quanto prima.