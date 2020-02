Senza acqua da tre giorni: i cittadini scendono in strada a protestare

Da tre giorni senza acqua, i cittadini non ci stanno e bloccano la strada. È accaduto a Licola Mare, la protesta è stata inscenata nei pressi di piazza Cristoforo Colombo e ha coinvolto diversi residenti stanchi e nervosi per il protrarsi di una situazione insostenibile. La carenza idrica è un disagio che si fa ancora più pesante quando in casa ci sono esigenze particolari o persone bisognose di maggiori attenzioni, come anziani e bambini.

Da qui il nervosismo dei residenti che sono arrivati a bloccare la strada impedendo anche il transito degli autobus. Sul posto, per ristabilire l'ordine, anche i carabinieri.