Rapinarono una gioielleria e il proprietario uccise uno di loro: la sentenza

Assaltarono una gioielleria ma la loro rapina finì nel sangue con l'uccisione da parte del proprietario di uno dei rapinatori. Arrivano le prime condanne per i quattro rapinatori che lo scorso 10 febbraio misero a segno un raid ai danni di una gioielleria di Frattamaggiore. Il giudice del tribunale di Napoli Nord, Vincenzo Saladino ha inflitto un totale di oltre 40 anni di carcere. Pene che vanno dai 10 ai quattro anni di carcere.

Il delitto

In quell'occasione rimase ucciso Raffaele Ottaiano di Crispano. I rapinatori arrivarono a bordo di due scooter presso l'esercizio commerciale di via Roma. Una volta entrati però si trovarono contro il proprietario armato di pistola che fece fuoco ferendo a morte Ottaiano. I suoi complici si diedero alla fuga ma vennero arrestati di lì a pochi giorni. Uno dei rapinatori venne arrestato subito mentre gli altri vennero scoperti dopo pochi giorni in un appartamento di Orta di Atella.