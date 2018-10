Omicidio Davide Bifolco: pena sospesa per il carabiniere

Da quattro anni e quattro a mesi a due anni con sospensione della pena. È stata così ridotta in appello la condanna ai danni del carabiniere Gianni Macchiarolo accusato dell'omicidio del 17enne del rione Traiano, Davide Bifolco. A quattro anni da quell'uccisione arriva un vero e proprio colpo di spugna nel processo dinanzi alla Corte d'Appello del tribunale di Napoli.

Ritenuta credibile la circostanza secondo cui il colpo di pistola partì per errore dopo che il carabiniere inciampò e perse l'equilibrio. Rabbia da parte dei familiari al momento della lettura del dispositivo della sentenza. «Due anni, solo due anni, neanche se fosse stato ucciso un cane». Queste le parole urlate davanti all'aula 312 del tribunale partenopeo. «Il giudice che ha emesso questa sentenza non è una madre» hanno gridato i parenti della vittima mentre si avviavano verso l'uscita. Per oggi pomeriggio è stata organizzata una manifestazione di protesta alle 17 e 30 al rione Traiano.