Arriva la sentenza sul caso Cucchi, de Magistris: "La verità trionfa"

"Dopo più di 10 anni di depistaggi di Stato, oggi, lo Stato, ha fatto giustizia, in primo grado. Stefano Cucchi e’ stato ammazzato da chi doveva difenderlo. Il mio abbraccio non può che andare a Ilaria Cucchi. Grazie al suo coraggio, alla sua forza ed alla sua dignità, la verità, alla fine, anche in un’aula di Tribunale, sta trionfando“ lo afferma il Sindaco Luigi de Magistris.

Sono stati condannati a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, assolto per omicidio preterintenzionale ma condannato per falso a due anni e sei mesi il carabiniere Francesco Tedesco, supertestimone. Questa la sentenza emessa dai giudici della Corte d'Assise di Roma. Stefano Cucchi venne arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e morì sette giorni dopo nell'ospedale Sandro Pertini.