Consip, arriva la prima sentenza: funzionario patteggia 1 anno e 8 mesi di carcere

Arriva la prima sentenza della vicenda Consip. Marco Gasparri ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi di carcere per corruzione. Il funzionario della centrale acquisti della pubblica amministrazione (Consip), secondo l’accusa, ha ricevuto 100mila euro in tre anni dall’imprenditore Alfredo Romeo, dandogli in cambio di informazioni riservate perché questi potesse aggiudicarsi alcuni appalti pubblici.

Da chiarire la verità giudiziaria riguardante l'ipotetico corruttore: il 19 ottobre si terrà la prima udienza del processo ad Alfredo Romeo. L'imprenditore, insieme a Gasparri, venne arrestato il primo marzo scorso e scarcerato ad agosto.

La gara al centro del fascicolo è quella dal valore di 2.7 miliardi bandita da Consip nel 2014 e suddivisa in 18 lotti, alcuni dei quali erano nel mirino di Romeo. Quello relativo all'episodio che ha coinvolto Gasparri – da 143 milioni – era relativo all'affidamento di servizi in alcuni edifici istituzionali a Roma, dalla pulizia alla manutenzione.