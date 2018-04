Centro storico, cambia nuovamente la viabilità: riapre via Duomo

Cambierà nuovamente la viabilità nel centro storico di Napoli. Da fine mese dovrebbe variare il piano traffico nei dintorni di piazza Nicola Amore e via Duomo. Precisamente: via Duomo sarà riaperta al traffico veicolare, per tutta la sua lunghezza e in direzione di via Foria da piazza Nicola Amore. Gli automobilisti provenienti da piazza Garibaldi potranno, giunti in piazza Nicola Amore, svoltare a destra e arrivare fino a via Foria. Divieto d'accesso nel tratto finale di via Duomo, invece, per coloro che provengono da piazza Bovio: non si potrà più girare a destra per raggiungere via Marina all'altezza del varco Pisacane del porto.



Limitazioni necessarie per ultimare i lavori della stazione Duomo della metropolitana linea 1. Il piano veicolare dovrebbe essere in vigore per dieci mesi, quindi fino a febbraio-marzo del 2019, quando la stazione dovrebbe essere completata e aperta al pubblico.

