Seduti sulle portiere delle auto: "L'inciviltà è di moda"

Una nuova moda si sta diffondendo nelle strade di Napoli: giovani che percorono le arterie della città seduti sulle portiere delle automobili in movimento. Lo segnala il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli: “Ci è stato segnalato un video, realizzato lungo corso Arnaldo Lucci, in cui si notano due ragazze sedute sulle portiere di un’auto, con quasi tutto il corpo sporgente dalla vettura. Siamo rimasti basiti nel vedere quelle immagini. Non si tratta di un caso isolato. Sempre più spesso capita di assistere a scene del genere. Un modo di fare incosciente che rappresenta un pericolo per sé stessi e per gli altri”.