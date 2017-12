Acido sul sedile del bus: gravi ustioni per un passeggero

E' stato versato sul sedile di un bus un liquido corrosivo, probabilmente un acido, che ha corroso la pelle di un militare.

Il fatto è accaduto su un bus che copre la tratta Avellino-Napoli. L'uomo si è accorto delle ferite provocate dall'acido solamente dopo essere arrivato a Torino, dove presta servizio.

Riscontrate sul corpo del militare ustioni di terzo grado. Indagini in corso per accertare la reale natura del liquido e per individuare le responsabilità di quanto accaduto.