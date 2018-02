Secondigliano, il parcheggio si 'allarga': altri 700 posti occupati abusivamente

Aveva l’autorizzazione per un parcheggio che poteva accogliere 300 auto ma aveva “esteso” il permesso al terreno adiacente per ricavarci altri 700 posti auto. Parliamo di un imprenditore napoletano, proprietario di un parcheggio a Secondigliano. Il secondo terreno, di circa 10mila mq, è destinato a uso agricolo ma l'imprenditore, un 46enne del luogo, vi stava realizzando il pavimento in breccia delimitato con cordoli di cemento e i pilastri su cui avrebbe voluto posizionare una copertura per tirare su una rimessa. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano e la Polizia municipale-unità operativa anti abusivismo edilizio per sequestrare l’intera area.

L’imprenditore è stato denunciato per abusivismo edilizio.