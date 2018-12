Secondigliano, gli ex fidanzati litigano: lui dà fuoco alla automobile di lei

Era da almeno 6 mesi che una 20enne subiva offese e percosse da parte dell’ex compagno 38enne ma non aveva ancora denunciato fino a ieri sera, quando la persecuzione ha raggiunto il culmine. La coppia aveva avuto l’ennesima discussione, l’uomo per tutta risposta aveva trovato la vettura della ex parcheggiata poco distante da casa e dopo averla cosparsa di benzina le ha dato fuoco.

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli, intervenuti d’urgenza su via del Cassano, dopo avere identificato il 38enne lo hanno rintracciato e tratto in arresto mentre si allontanava dalla zona. In mano aveva ancora una bottiglia di plastica contenente residui di benzina. Dovrà rispondere di atti persecutori, minacce aggravate e danneggiamento a seguito di incendio. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.