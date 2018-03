Faida di Secondigliano: annullati tutti gli ergastoli

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio tutte le condanne inflitte ai danni di mandanti e killer protagonisti della cosiddetta seconda faida di Secondigliano, risalente al 2007. La quinta sezione della Suprema Corte ha rinviato in Assise Appello il processo per l'omicidio di Giovanni Moccia e del ferimento di Giovanni Piana del 27 settembre 2007 a Calvizzano. Annullate le pene inflitte ai danni di Guido Abbinante, Giovanni Esposito, Giovanni Cariello, Paolo Ciprio e Salvatore Baldassarre. Tutti gli imputati erano stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello napoletana.

Il folto collegio difensivo, composto dai penalisti Claudio Davino, Vittorio Giaquinto, Dario Vannetiello, Romolo Vignola e Michele Basile, ha presentato ricorso in Cassazione ottenendo l'annullamento con rinvio. Non si tratta del primo annullamento in questo procedimento. Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado per tutti, in appello vennero tutti assolti ma la procura generale presentò ricorso in Cassazione ottenendo l'annullamento con rinvio. Un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello a quel punto condannò tutti all'ergastolo arrivando poi all'ultimo provvedimento degli Ermellini. Sarà ancora un'altra sezione, la terza per questo processo, a sancire la possibile fine del processo che va avanti da dieci anni.