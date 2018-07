Altra bomba carta a Torre Annunziata: colpito lo stesso bar

Ancora un raid a Torre Annunziata contro lo stesso bar di via Fortuna colpito pochi giorni fa. Un'altra bomba carta è stata fatta esplodere all'esterno del locale. I fatti sono accaduti 24 ore dopo il primo raid. Anche in questo caso è stata fatta saltare la saracinesca del locale. Il secondo attacco all'esercizio commerciale apre scenari inquietanti. Per prima cosa è chiaro che l'obiettivo non era stato casuale nel corso della prima esplosione.

In secondo luogo gli investigatori dovranno capire se si tratta di un'intimidazione a scopo estorsivo o se l'obiettivo possa essere ancora più pericoloso. Il Quadrilatero delle carceri è stato negli anni spesso teatro di sanguinose faide tra i clan cittadini. Toccherà agli agenti del commissariato di Torre Annunziata ricostruire lo scenario.