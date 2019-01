Sea Watch, la proposta di uno skipper diventa virale: «Andiamo a prenderli in barca a vela»

Migranti trasportati nel porto di Napoli con le barche a vela: è la proposta di Antonio Scotto Di Perta, 44enne manager di una società di charter che sulla sua pagina facebook ha proposto questa idea raccogliendo anche diversi apprezzamenti. “Ho quindici barche a vela a disposizione, pronte a salpare da Procida subito”. E’ fermo nel suo proposito tanto da aver anche lanciato un appello per cercare skipper disponibili: “ho avuto risposte da tutti Italia” spiega con orgoglio.

L’idea è di condurre i migranti che sono a bordo della Sea Watch 3 – ferma da giorni nelle acque territoriali maltesi in attesa di ricevere il permesso di attraccare in un porto - verso la città di Napoli che ha dato la disponibilità ad ormeggiare attraverso il sindaco de Magistris. Scotto Di Perta ha formalizzato la sua proposta al Comune alimentando in questo modo inconsapevolmente il dibattito acceso tra il sindaco ed il ministro Salvini. Non sarebbero però motivazioni politiche ad aver spinto il 44enne, quanto piuttosto la necessità di trarre in salvo i migranti