Scuole chiuse, ecco come procedono i lavori di sanificazione in città

L'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri ha reso noto l'elenco aggiornato dei plessi scolastici in cui è stato attivato il necessario servizio di sanificazione.

Scuole comunali (materne e nidi): da giovedì già Napoli Servizi e le sue imprese sta provvedendo agli 88 plessi in tutta la città di Napoli.

Scuole del I ciclo statali della I e II municipalità: da giovedì pomeriggio la ASL Napoli 1 Centro con 5 squadre che agiscono su turni 8-14 e 14- 20 sta provvedendo ai 46 plessi.

Scuole del I ciclo della III, IV, V, VI municipalità: da oggi venerdì 28 febbraio sono state affidate a 4 quattro imprese specializzate che agiranno in ciascuno dei territori da oggi fino a domenica 1 marzo. Lotto 1 (ditta EPM) n. 27 plessi della municipalità 3 e 6; Lotto 2 (ditta BIOSAN) n. 25 plessi della municipalità 4; Lotto 3 (ditta MD Disinfestazioni) n. 31 plessi delle municipalità 5 e 6; Lotto 4 (ditta ECOGREEN) n.28 plessi della municipalità 6.

Scuole del II ciclo municipalità da 1 a 6: sono state affidati all'ASL Napoli 1 Centro 65 plessi che le squadre di cui sopra raggiungeranno da oggi pomeriggio a domenica sera.

Scuole del II ciclo delle municipalità da 7 a 10 con aggiunta di 3 scuole della 6 municipalità: sono state affidate a Napoli Servizi e le sue imprese che provvederà ai 25 plessi.

Alcune scuole superiori di II grado, benchè inseriti nei suddetti elenchi, hanno provveduto e stanno provvedendo autonomamente per scelta propria ed è stato loro richiesto di inviare all'assessorato la comunicazione a riguardo, per evitare sovrapposizioni, accavallamenti ed incomprensioni.

“Attraverso il coordinamento tenuto presso l'assessorato del Comune di Napoli e gli Uffici del Gabinetto del Sindaco abbiamo come promesso preso in carico tutte le scuole della città di Napoli ed è un lavoro complesso e articolato che vede cooperare in sinergia l'Asl Napoli 1 Centro , la partecipata Napoli Sevizi , gli uffici dei Servizi Tecnici del Comune di Napoli ed imprese specializzate contrattualizzate ad hoc. Se nel corso delle operazioni ci sono stati fraintendimenti o comunicazioni divergenti, a volte per l'ansia che ci ha presi tutti a volte per strumentalizzazioni o malintese interpretazioni, ne siamo dispiaciuti ma noi da giorni lavoriamo a tempo pieno, nonostante lo stress, per tutelare tutte le scuole e tutti gli alunni della città e gli operatori della scuola”: cosi l'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri.