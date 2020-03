Prevenzione Coronavirus, scuole chiuse per tre giorni a San Giorgio a Cremano

Il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha deciso per la chiusura delle scuole dal 2 al 4 marzo dopo il caso di positività al Coronavirus registrato nel comune alle porte di Napoli nella giornata di sabato.

Sospese in via cautelativa anche attività che prevedono assembramenti di più persone e le attività sportive. "Si tratta di precauzioni che stiamo mettendo in campo - spiega il primo cittadino sangiorgese - per tranquillizzare i nostri cittadini e rendere la città più sicura".

Intanto nelle scorse ore si sono svolte le attività di sanificazione all'interno del parco dove si trova attualmente in quarantena l'uomo risultato positivo al Covid19. La Buttol ha inoltre sanificato le strade limitrofe e altre vie di San Giorgio.

"Nella notte si è ricostruito il percorso che ha portato il paziente a essere positivo: il nostro concittadino aveva avuto contatti con un uomo già risultato positivo ed ha fatto il test spontaneamente. Nelle prossime ore vaglieremo provvedimenti ulteriori da prendere insieme all'Asl che sta verificando anche gli eventuali contatti da verificare. Non ci sono dunque motivi di particolare allarme ma abbiamo già messo in campo numerose azioni di prevenzione. Invito tutti alla calma e a seguire diligentemente le istruzioni date delle istituzioni", le parole del Sindaco Zinno.