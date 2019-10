Corteo di protesta per la chiusura di tre strutture: Lombardi, Caracciolo e Russo. I genitori chiedono l'immediato intervento della Città metropolitana di Napoli: "I nostri ragazzi discriminati". Bukaman ha intervistato le mamme disperate e padre Alex Zanotelli: "Assurdo che in questo quartiere chiudano tutte le scuole". I tre plessi sono pericolanti da tempo, in seguito a lavori legati alla stazione della Metropolitana.