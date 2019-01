Frana Ischia, scuole chiuse a Casamicciola e Forio il 29 gennaio

Scuole chiuse nella giornata di martedì 29 gennaio in due comuni della provincia di Napoli, Casamicciola Terme e Forio.

La decisione è stata presa nel pomeriggio di oggi - al termine di una serie di riunioni tra le parti interessate - dopo una nuova chiusura della Litoranea tra Casamicciola e Lacco Ameno, all'altezza dell'eliporto. Il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, ha firmato un’ordinanza che a partire dalle ore 22 disporrà l'interdizione al traffico veicolare della strada per la sola giornata di martedì, al fine di consentire alla ditta incaricata dalla Città Metropolitana di eseguire le opere di demolizione della restante parte del muro crollato nella tarda serata.

Il primo cittadino del comune termale ha altresì disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici ubicati sul territorio per la giornata di martedì 29 gennaio. Di concerto con la Prefettura è stato stabilito che i lavori proseguiranno senza interruzione e sosta alcuna al fine di limitare al minimo i disagi alla cittadinanza.

Vista la chiusura della strada ex SS270 nel tratto interessato dalla frana dello scorso 24 gennaio per consentire ai mezzi della Città Metropolitana di procedere ad una ulteriore messa in sicurezza dell’area, anche nel Comune di Forio tutte le attività didattiche svolte nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio saranno sospese per la giornata del 29 gennaio 2019.