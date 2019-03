Maltempo, scuole chiuse anche in alcuni comuni in provincia di Napoli

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di martedì 12 marzo non solo a Napoli.

Anche alcuni comuni della provincia napoletana, in considerazione dell'allerta meteo diramata nelle scorse ore dalla Protezione Civile della Regione Campania per vento forte su tutto il territorio, hanno deciso di sospendere le lezioni per 24 ore.

A prendere questa decisione, oltre al primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris, sono stati anche i sindaci di Pozzuoli, Marano, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.