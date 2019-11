Maltempo sulla Campania: scuole chiuse mercoledì 6 novembre in alcuni comuni

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, chiuse nella giornata di mercoledì 6 novembre. Queste le prime decisioni dei sindaci di Castellammare, Santa Maria la Carità e Gragnano in considerazione dell'allerta meteo di colore 'arancione', diramata lunedì dalla Protezione Civile della Regione Campania, che resterà in vigore su Napoli e provincia fino alle ore 12,00 del 6 novembre.

Nel Comune di Napoli il comitato operativo ha già reso noto di riservarsi, in base alla evoluzione delle previsioni meteo, di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6 novembre, come già avvenuto martedì.

Castellammare, la nota del Sindaco Cimmino

"A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido, resteranno chiuse anche mercoledì 6 novembre. Una decisione assunta a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge un rischio idrogeologico diffuso per i prossimi giorni, con forti raffiche e precipitazioni di forte intensità a carattere di rovescio e temporale. Alla popolazione si chiede nuovamente di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari". Questa la nota del Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.