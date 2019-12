Probabile presenza di topi a scuola: chiude per derattizzazione una scuola nel napoletano

Stop alle lezioni presso la scuola Di Giacomo-S.Chiara di Qualiano nelle giornate del 3 e 4 dicembre, causa derattizzazione. Questa l'ordinanza del primo cittadino del comune nel napoletano Raffaele De Leonardis.

"Dopo aver ricevuto, in data odierna, una nota a firma della dirigente scolastica della scuola "I.C. Di Giacomo - 3° S. Chiara” con sede in via Benedetto Croce, che ha segnalato la necessità di effettuare una derattizzazione nell’istituto per una probabile presenza di topi, in ragione dell’urgenza, dell’imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, l’amministrazione comunale si è subito attivata per programmare l’intervento richiesto", rende noto lo staff del sindaco De Leonardis.

"Pur trattandosi di una probabile presenza di ratti, non accertata, il sindaco Raffaele De Leonardis ha comunque deciso, per la serenità delle famiglie e la tutela della salute dei bambini, di effettuare l’intervento di derattizzazione all’interno della "I.C. Di Giacomo - 3° S. Chiara”. Il suddetto intervento comporterà la chiusura dell’Istituto di via Croce nei giorni 3 e 4 dicembre 2019", conclude la nota.