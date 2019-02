Scuole chiuse a Napoli e Pozzuoli lunedì 25 febbraio: colpa dei danni del vento

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto, alla presenza degli assessori Clemente e Palmieri, e del Presidente della commissione protezione civile del consiglio comunale Marco Gaudini, il Comitato operativo che da circa 48 ore è riunito permanentemente per l’allerta meteo che ha causato con le forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di sabato notevoli danni in città.

Scuole chiuse

Nel corso della riunione il primo cittadino, anche alla luce dei rilievi dei tecnici e dei responsabili delle Municipalità che sono emersi dal tavolo, ha deciso di emanare un’ordinanza per la chiusura per la giornata di domani lunedì 25 febbraio di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, a tutela degli alunni e del personale didattico ed ausiliario. La decisione scaturita dal Comitato consentirà già da queste ore di proseguire l’esame approfondito dei danni alle alberature e agli edifici scolastici, coinvolgendo l’intera filiera della sicurezza nelle scuole ( dai dirigenti scolastici, attraverso i loro responsabili alla sicurezza dei plessi, ai servizi tecnici delle Municipalità, alla protezione civile ). Anche i parchi pubblici resteranno chiusi domani per effettuare ulteriori controlli e la messa in sicurezza delle strutture. Per i cimiteri saranno garantite tutte le operazioni di polizia mortuaria.

Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 febbraio, la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. La decisione è maturata in seguito agli eventi meteorologici straordinari di ieri, sabato 23. La chiusura, spiegano dal Comune di Pozzuoli, "si rende necessaria per eseguire dei controlli sullo stato dei luoghi e rimuovere possibili pericoli, limitando la circolazione e rendendo così le operazioni più semplici. L'amministrazione è ininterrottamente al lavoro per riportare la normalità e ripristinare la sicurezza". Il Comune di Pozzuoli ringrazia "il lavoro dei vigili del fuoco, della polizia municipale e di tutte le forze dell'ordine intervenute in queste ore, nonché del comitato di protezione civile comunale".

Crollo su scuola

Le forti raffiche di vento che hanno colpito ieri Napoli e provincia hanno causato ingenti danni. Un grosso albero si è abbattuto ieri sulla scuola Mameli Zuppetta, come denunciato dal consigliere Acampora.