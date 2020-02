Allerta meteo su Napoli, scuole chiuse giovedì 6 febbraio

Le scuole di ogni ordine e grado, compreso gli asili nido, resteranno chiuse a Napoli nella giornata di giovedì 6 febbraio in virtù dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania a causa delle avverse condizioni previste fino al pomeriggio di domani.

Questa la decisione del Comune di Napoli, che ha confermato anche la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per giovedì.

Il Sindaco Luigi de Magistris, che aveva convocato già nella giornata di martedì il Comitato operativo comunale per monitorare la situazione, emanerà la relativa ordinanza di chiusura dei plessi scolastici.

L'allerta della Protezione Civile

Nell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile regionale, si prevedono oltre ai venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a divenire molto forti soprattutto nella prima parte di giovedì e al mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, anche nevicate e gelate fino a giovedì a quote superiori ai 500-600m e localmente anche a quote inferiori.

Per la giornata di giovedì 6, in particolare, sono previsti venti forti o localmente molto forti settentrionali, con possibili gelate anche a quote pianeggianti.

La Protezione Civile della Regione Campania - nel bollettino - raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivo il controllo delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso e di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile anche in ordine al rischio nevicate e gelate.