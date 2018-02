Comune di Napoli: "Scuole chiuse anche domani 28 febbraio"

A breve una nuova ordinanza sindacale firmata dal sindaco della città Metropolitana di Napoli Luigi de Magistris, disporrà per i giorni 27 e 28 febbraio (e dunque non solo per oggi ma anche per domani, mercoledì) "che le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, restino chiuse, in via cautelare, al fine di limitare la circolazione di mezzi per il trasporto di minori verso e dalle scuole".

AGGIORNAMENTO ORE 11:45: La notizia è confermata. "Mi sto recando in Comune per firmare la nuova ordinanza, con cui le scuole domani rimangono chiuse. Invitiamo tutte le persone, se non per assoluta necessità, a non uscire per le prossime 24 ore. Le previsioni meteo e la valutazioni empiriche ci dicono che la situazione può diventare pericolosa, soprattutto dopo il tramonto. Il meteo finora non ci ha aiutato, ma fuorviato. Ci affidiamo alle sensazioni empiriche. Nuovo aggiornamento in Prefettura alle 17". Lo ha detto il sindaco Luigi De Magistris.