Prevenzione Coronavirus, scuole chiuse a Castellammare fino a fine settimana

Al fine di consentire un’igienizzazione approfondita straordinaria dei locali a carico del Comune a scopo precauzionale per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus (COVID-19), le scuole di ogni ordine e grado di Castellammare di Stabia resteranno chiuse fino al termine della settimana. E' quanto rende noto il primo cittadino stabiese Gaetano Cimmino.

"Per tutti i cittadini che rientrano a Castellammare dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del coronavirus, si chiede di comunicare obbligatoriamente al dipartimento di prevenzione Asl Na3 Sud al 118 oppure al comando di polizia municipale allo 0813900301 di aver soggiornato nelle aree interessate dal virus, specificando in particolare la data di arrivo sul territorio di Castellammare. Si invita, infine, la cittadinanza tutta a non diffondere allarmismo e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ministeriali impartite, effettuando eventualmente una 'quarantena volontaria' solamente in caso di sintomatologia e allertando il proprio medico di base senza mai recarsi nei presidi ospedalieri", rende noto il comune stabiese.