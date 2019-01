Frana Ischia, scuole chiuse a Casamicciola sabato 26 gennaio

A seguito del crollo del costone sulla Litoranea all'altezza dell'eliporto, anche nella giornata di sabato 26 gennaio 2019 le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio di Casamicciola resteranno chiuse al pubblico.

Nel frattempo - informa in una nota il Comune di Casamicciola Terme - continuano in zona le attività e le verifiche tese al ripristino delle condizioni di sicurezza per una riapertura sia pure parziale della zona oggetto della frana.