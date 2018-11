L'elenco delle scuole chiuse a Napoli lunedì 5 novembre

Resteranno chiuse anche lunedì 5 novembre alcune scuole a Napoli, dopo le criticità emerse in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nei giorni scorsi.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici, in accordo con i dirigenti scolastici, era stata decisa nei giorni scorsi la chiusura di dieci plessi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza essenziali per lo svolgimento delle attività e per il transito degli alunni.

Stop alle lezioni lunedì 5 novembre all'Istituto Comprensivo Cimarosa, nel plesso Cimarosa (i plessi Marechiaro e Casale regolarmente aperti su decisione della dirigente scolastica), all'Istituto Viviani (Plesso centrale e plesso Viviani), all'Istituto Foscolo-Oberdan (plessi Foscolo e Pontecorvo), alla Scuola primaria e dell'infanzia Dante Alighieri e al Plesso Caritas dell'Istituto Massimo Troisi.

Riprenderanno regolarmente, invece, le attività al plesso Cacciottoli dell'Istituto Radice Sanzio Ammaturo, mentre si attendono notizie ufficiali sugli asili nido "Marcellino", "Musone" e "Mondo gioioso".