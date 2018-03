Scuole chiuse causa meteo, tra ironia sui social e false ordinanze

Giornata intensa, quella di ieri, per gli studenti ed i genitori impegnati a capire se oggi a Napoli e provincia ci sarebbe stata o meno scuola. Le notizie su di un eventuale nuovo stop alle lezioni causa neve (poi verificatosi nella maggioranza delle città partenopee) si sono inseguite fin dalla mattinata, con tanto di false ordinanze sindacali messe in giro dagli studenti meno vogliosi di entrare in classe.

In difficoltà soprattutto le mamme, molte delle quali hanno tartassato di telefonate i centralini dei Comuni e delle sedi della Protezione civile, chiedendo notizie certe. Vittime anche i rappresentanti di classe e gli insegnanti, costretti a mediare molto spesso nella totale inconsapevolezza di cosa sarebbe potuto accadere stamattina.

E l'ironia di molti ragazzi ha coinvolto anche diversi genitori: “Sindaco non mandare l'ordinanza, altrimenti per le mamme si chiama l'ambulanza”, era uno dei messaggi cantati come cori da stadio da alcuni papà desiderosi oggi la situazione tornasse alla normalità. E non è da escludere che qualcosa di simile possa accadere anche in vista della giornata di domani. Tra Buran e Big Snow, non si sa mai.