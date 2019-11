De Giovanni (I Municipalità): "Scuole chiuse per il maltempo? Decisione inutile"

"Scuole chiuse per il maltempo? E' tutto inutile. Da ragazzo non mi è mai capitato di non andare a scuola per la pioggia. Invece bisogna dire che non ci sono manutenzioni". Così, a Radio Crc, il presidente della I Municipalità Francesco De Giovanni ha commentato la decisione del Comune di Napoli di tenere le scuole chiuse anche oggi, mercoledì 6 novembre. "Va bene la cautela, ma c'è un limite. Se ci trovassimo in una città con frequenti rovesci le scuole sarebbero sempre chiuse?", si chiede De Giovanni.