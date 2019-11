Allerta meteo, è ufficiale: a Napoli scuole chiuse anche il 6 novembre

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani, mercoledì 6 novembre. Il provvedimendo segue la stessa decisione già presa per oggi.

"Il livello di allerta meteo resta 'arancione' fino alle ore 12 di domani mercoledì 6 novembre - fanno sapere da Palazzo San Giacomo - Chiusi anche cimiteri e parchi cittadini".

L'ordinanza

Nel testo dell'ordinanza viene considerato il "livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “arancione” e la tipologia di rischio “idrogeologico diffuso”", recita il testo dell'ordinanza, "i principali scenari di evento ed effetti al suolo di tali fenomeni meteorologici avversi sono: l’instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); possibili cadute massi in più punti del territorio". La conseguenza è quindi il "dover adottare, in via prudenziale, anche per la giornata di domani mercoledì 6 novembre 2019, provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, prevenendo le situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la “popolazione scolastica” di ogni ordine e grado".

Da qui la decisione, ovvero "la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti nel territorio del Comune di Napoli per la giornata di mercoledì 6 novembre 2019".