Maltempo: scuole e stazioni allagate, è un bollettino di guerra

Si fa la conta dei danni che sta generando il maltempo abbattutosi in questi giorni su Napoli e provincia. Il bollettino è vario: allagamenti in diverse scuole, nella stazione Trencia della Circumflegrea, crolli alla Loggetta.

“Il maltempo delle ultime ore ha scoperchiato il vaso di Pandora delle carenze manutentive che caratterizzano diverse scuole del comprensorio - afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - Ci sono giunte diverse segnalazioni di corridoi e aule allagate, con contromisure adottate alla meno peggio, attraverso il posizionamento di secchi atti a raccogliere le gocce provenienti dalle infiltrazioni di acque meteoriche all’interno delle mura degli edifici".

Come riportato dal consigliere, problemi si sono verificati al liceo Elio Vittorini di via Domenico Fontana e al Galileo Galilei di via San Domenico, ma sono numerose le scuole in difficoltà. "Occorrono dei controlli periodici da parte degli enti proprietari delle strutture volti ad evincere tali criticità e risolverle. Non è accettabile che si arrivi a tanto”, prosegue Borrelli.

Intanto anche i pendolari hanno i loro disagi, con ad esempio la stazione Trencia allagata. Nella struttura piove sulla banchina e le infiltrazioni hanno provocato il distacco di alcuni pezzi di intonaco.

"A tali problemi vanno aggiunti gli allagamenti delle strade e i conseguenti smottamenti - è la conclusione del consigliere regionale - come è avvenuto ad esempio alla Loggetta, dove un muro ha ceduto a causa della pressione dell’acqua. Torniamo a ribadire, dato che a causa dei cambiamenti climatici in atto le alluvioni, i forti temporali, gli allagamenti, le mareggiate e i tornado aumenteranno, che occorre sturare le caditoie e manutenere la rete fognaria, altrimenti episodi del genere saranno all’ordine del giorno”.