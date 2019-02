Scuolabus irregolari: Luca Abete rincorre i pulmini in piazza Carlo III

L'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è tornato su una questione già in passato denunciata più volte. Sono molti gli scuolabus che, a Napoli, circolano senza rispettare le norme per il trasporto dei piccoli alunni. In piazza Carlo III l'inviato ne ha intercettati diversi che, al posto dei sediolini, avevano panche installate all'interno, per far accomodare più bambini. Interrogato da Abete, uno degli autisti ha preferito evitare il confronto. La circostanza è stata però confermata dagli stessi alunni che usufruiscono dei trasporti: "Siamo tanti nello scuolabus", ha detto una bambina.