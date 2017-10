Casoria, quattro scuolabus abusivi sequestrati, multe per 12mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno effettuato controlli contro il fenomeno degli scuolabus abusivi. Sono stati sottoposti a controllo ventisei veicoli utilizzati per il trasporto di studenti verso le scuole dei comuni a Nord di Napoli. Sono state riscontrate ventuno infrazioni al codice della strada e comminate sanzioni per 12mila euro. Quattro casi di passeggeri in sovrannumero, 2 di modifiche ai veicoli, uno di variazione della destinazione d'uso. Tre veicoli circolavano senza assicurazione, in tre casi non era rispettato l'obbligo dell'utilizzo della cintura di sicurezza. In un caso si è riscontrata la guida senza patente.

Sono stati sequestrati 4 veicoli e ritirate 6 carte di circolazione.