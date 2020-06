Scuole appartamento a Scampia, bufera sulle parole di Conte

"La scuola-appartamento di Scampia? Non so a cosa facciano riferimento e dove abbiano visto queste cose, anzi sarebbe importante conoscere la fonte e il presidente Conte dovrebbe chiarirlo", spiega Apostolos Paipais, presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), interpellato dall'Adnkronos.

Sotto accusa quanto dichiarato in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina. "Bisogna smetterla di parlare di Scampia come se fosse il male assoluto, o perché magari si guardano le serie come Gomorra, ma bisogna parlare anche di tutto quello che con difficoltà si fa sul territorio, non solo su quello di Scampia: dobbiamo ricordare che Scampia fa parte di un Municipio fatto di 4 quartieri, il cui totale fa circa 100mila abitanti. In questi territori complessi ci sono tante eccellenze", conclude Paipais.