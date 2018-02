Bambina colpita da una mattonella a scuola: "Muro risale a più di 20 anni fa"

Lo scorso 27 gennaio, un'alunna dell'istituto comprensivo Sant'Ignazio di Loyola è stata colpita dal crollo di una mattonella del bagno dell'istituto. La bambina, di dieci anni, rimase ferita, dunque oggi, in commissione Scuola del Comune, il presidente, Luigi Felaco ha ascoltato la relazione del responsabile dei servizi tecnici della Municipalità.

Dopo l'incidente è stata effettuata una verifica e la ditta incaricata della manutenzione scolastica è intervenuta per rimuovere completamente il rivestimento nel bagno interessato, ed in quello adiacente, risalente a più di 20 anni fa, per cui la mattonella caduta è del tutto priva di colla.

Questa mattina, sia l'architetto Ghezzi, responsabile dei servizi tecnici, che l'assessore Palmieri hanno precisato in commissione che, nel corso dell'ultimo anno, presso lo stesso istituto, sono stati svolti lavori di somma urgenza per il rifacimento del solaio della scuola e dei bagni del primo piano, con una spesa complessiva di circa 60mila euro.

Un impulso decisivo sull'edilizia e la manutenzione delle scuole, nonché della loro sicurezza, verrà dalla realizzazione dei programmi già inseriti sia nel Pon Metro, che nel primo step, in corso, vede l'avvio delle verifiche per dotare tutte le scuole di un aggiornato certificato antincendio a cura di tecnici selezionati dagli ordini professionali.

La consigliera del Pd, Alessia Quaglietta, ha espresso la sua preoccupazione per lo stato di manutenzione della scuola, segnalando un'infiltrazione d'acqua maleodorante all'ingresso della scuola materna.

"La situazione è già all'attenzione della ditta incaricata", ha precisato l'architetto Ghezzi, mentre, sulla riapertura dell'ingresso su via Iannelli, su cui ha chiesto informazioni il presidente Felaco, è in corso una convenzione con l'università Federico II per la riprogettazione e rifunzionalizzazione degli spazi.