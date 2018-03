Bagnoli, undici bambini senza vaccino. La preside vieta l'ingresso a scuola

Da ieri undici bambini, studenti dell'istituto comprensivo Madonna Assunta, a Bagnoli, non possono entrare a scuola perché non in regola con gli obblighi vaccinali. La decisione è stata presa dalla preside dell'istituto, Rosa Cassese, che ne parla a Repubblica Napoli: "Mi dispiace tenere i bambini lontani dalla scuola, ma devo farlo, in questo caso, anche per tutelare gli altri bambini", spiega la dirigente scolastica. Intanto i genitori degli undici bambini 'sospesi' hanno preannunciato il ricorso al Tribunale amministrativo. "Se il giudice deciderà che i bambini devono rientrare, mi adeguerò a quella decisione. Per il momento mi attengo alla circolare del 27 febbraio", rivela Rosa Cassese.



Una manifestazione di protesta è in programma nei prossimi giorni.