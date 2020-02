Roberto Fico premia gli "Scugnizzi a vela"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha partecipato alla premiazione degli 'Scugnizzi a vela'. Sono giovani a rischio di devianza ed emarginazione che imparano attività di restauro delle barche e vengono avviati al mondo del lavoro.

"Se non aiutiamo gli altri, non avremo fatto nulla nella vita. Sono orgoglioso di poter testimoniare oggi che ci sono persone capaci di pensano al prossimo, che c'e' una società civile attiva per donare agli altri". Il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato così le iniziative del programma "Scugnizzi a Vela", partecipando nella base navale della Marina Militare di Napoli alla premiazione di dieci ragazzi che hanno ricevuto alcuni contributi come corsi di guida o attrezzature fotografiche, indispensabili per poter conseguire i propri obiettivi di crescita personale.