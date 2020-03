Quindicenne ucciso, una scritta in suo ricordo. Borrelli: "Gesto spregevole"

Ugo Russo è morto all'alba di domenica scorsa, a 15 anni, ucciso da un carabiniere cui aveva tentato di rapinare il Rolex. Mentre la tragedia avrà i suoi strascichi legali con un processo a carico del militare 23enne che ha premuto il grilleto, il consigliere regionale dei Verdi Borrelli ha denunciato l'episodio di un muro imbrattato in nome della giovanissima vittima.

"Non è tollerabile mostrarsi solidali, attraverso un atto vandalico come quello di imbrattare i muri della città come sta avvenendo con il baby rapinatore Ugo Russo - scrive su Facebook il consigliere - Per questo credo che sia spregevole vandalizzare la città con scritte che imbrattano i muri, è un gesto assolutamente da condannare".