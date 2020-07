Offese al Gf a Selvaggia Lucarelli: chiesto il giudizio per l'ex di Nina Moric

La scritta sulla maglia “Selvaggia Lucarelli s..a” potrebbe costare a Luigi Mario Favoloso il rinvio a giudizio per diffamazione. È quello che ha chiesto il sostituto procuratore di Roma, Paola Padula all'esito delle indagini sul gesto che l'ex fidanzato di Nina Moric compiette all'interno della casa del Grande Fratello 15. A dare la notizia è stato l'avvocato della Lucarelli che ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini visto che la sua cliente aveva denunciato Favoloso.

“L’iniziativa della procura di Roma rappresenta certamente il giusto monito per chi sottovaluta le conseguenze delle proprie azioni. Tv e web non possono più continuare ad essere uno spazio franco ed è giusto che chi diffama si prenda le proprie responsabilità, anche in un’aula di giustizia” ha commentato l'avvocato Lorenzo Puglisi a Tpi, giornale per il quale lavora l'opinionista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Lucarelli fu oggetto degli strali di Favoloso per un dispetto fatto alla produzione del Grande Fratello. Prima di entrare nella casa al corallino venne raccomandato di non citare l'opinionista in rotta all'epoca con Barbara D'Urso. Favoloso disattese l'ordine di scuderia e con un rossetto scrisse la frase ingiuriosa su una maglia. Il gesto gli toccò l'esclusione dal programma e la querela da parte della Lucarelli. Toccherà al Gip adesso decidere se procedere o meno.