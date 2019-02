Marcia indietro su Sandro Ruotolo, la scorta resta

L'annuncio che gli sarebbe stata revocata la scorta aveva fatto il giro del web raccogliendo la solidarietà e la vicinanza di numerosi volti noti della politica e della cultura. Il suo caso verrà, invece, rivalutato e la revoca è stata sospesa. Ad annunciarlo è il protagonista della vicenda, il giornalista Sandro Ruotolo attraverso i suoi profili social. La revoca della scorta sarebbe dovuta partire dal prossimo 15 febbraio ma al momento è stata sospesa. Il suo caso sarà oggetto di un ulteriore approfondimento e nel frattempo la tutela resterà attiva.

I commenti

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Ruotolo e da centinaia di persone che hanno dimostrato la loro vicinanza al cronista in questi giorni. Lo stesso hanno fatto la Fnsi e dal Sindacato dei giornalisti napoletani. "La decisione di lasciare la scorta a Sandro Ruotolo non può che essere accolta con soddisfazione e con un ringraziamento a chi ha raccolto le preoccupazioni espresse da migliaia e migliaia di associazioni e di cittadini che, in questi anni, hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare il coraggio professionale e l'impegno civile di Sandro Ruotolo, sempre dalla parte dello Stato, della Costituzione, della legalità, della libertà di informazione".

Lo affermano, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania. "Ora - proseguono Fnsi e Sugc - Ruotolo potrà proseguire sia nelle sue inchieste sia nell'azione di tutela dei tanti cronisti minacciati in Campania e non solo. La Federazione nazionale della Stampa italiana, il Sindacato dei giornalisti della Campania e l'Unione dei cronisti di Napoli, di cui Sandro Ruotolo è presidente, si recheranno nei prossimi giorni a Caserta per essere scorta mediatica di chi continua a contrastare, ogni giorno, la camorra e la corruzione". La scorta gli era stata accordata dopo le minacce del boss dei casalesi, Michele Zagaria.