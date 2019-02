Di Maio: "Togliere la scorta a Ruotolo scelta assurda e imprudente"

"Revocare la scorta a Sandro Ruotolo? Per me è una cosa assurda", dice il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a margine di un convegno al liceo Imbriani di Pomigliano d'Arco. "Oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa è successo. I tecnici", aggiunge il Ministro, "devono dire se ci sono o no dei rischi per Sandro. Ma se è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché è uno di quei giornalisti di questa terra che si è battuto per la lotta alla criminalità organizzata".