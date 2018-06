Scopre che la moglie è una escort dopo 25 anni di matrimonio

Dopo tanti anni di matrimonio ha scoperto una verità inconfessabile della donna ed ha deciso di lasciarla. Si conclude a Napoli, dov'era cominciata, una storia d'amore dopo 25 anni di matrimonio per una scoperta incredibile. Tutto inizia nel 1990 quando un allora 20enne, originario di Viareggio, conosce una ragazzina di quattro anni più giovane ed originaria di Teramo, durante i Mondiali di calcio in Italia, nel corso della semifinale a Napoli, Italia-Argentina, clamorosamente persa ai rigori dalla nostra nazionale.

L'amore scatta immediatamente ed il 25 marzo 1993 i due convolano a nozze. La coppia non ha figli ma tutto sembra scorrere per il meglio, anche perché lui è sempre fuori per lavoro e lei casalinga sembra avere molti hobby. Intanto nel 2012 la coppia si trasferisce a Napoli. Il 25 marzo 2018 festeggiano 25 anni di matrimonio con amici e parenti. Poi circa due mesi fa, ad aprile, accade l'incredibile.

Una sera l'uomo partecipa all'addio al celibato di un amico in un locale e quando vede che la spogliarellista è la moglie ha quasi un colpo. Alla donna, che non lo vede tra gli avventori del locale, non dice nulla, da alcune ricerche scopre che la stessa è iscritta ad un sito per escort naturalmente con un nome di fantasia ed il volto coperto. Poi, una volta a casa, di fronte all'evidenza, la moglie confessa tutto. Inizialmente l'uomo sembra accettare la cosa ma poi decide prima di separarsi legalmente poi di divorziare. Una storia d'amore finita in maniera assurda.