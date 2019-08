Esplosione della villetta di Giugliano, le condizioni del giovane restano gravi

In merito alla drammatica esplosione verificatasi nella serata di ieri a Giugliano in Campania, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli fa sapere che le condizioni del paziente Walter Mariani, ricoverato presso la terapia intensiva Grandi Ustionati permangono gravi con prognosi riservata. L’uomo è sedato e ventilato meccanicamente, altre terapie sono in atto per mantenere una stabilità cardiocircolatoria e tutte le restanti funzioni d’organo. È già in corso un primo trattamento di escarecromia enzimatica di una parte delle aree ustionate.

Ad esplodere sarebbe stato un serbatoio Gpl all'interno dell'abitazione in via Staffetta. Il giovane ricoverato ha ustioni sul 70% del corpo.

"Le condizioni di Walter sono molto gravi", conferma Lorenzo Crea, giornalista e noto amico del giovane. "Qualcuno scrive che è in fin di vita, per fortuna non è così. Non ci resta che pregare. Vi chiedo di mettere in campo una srtraordinaria mobilitazione e di condividere notizie vere e verificate".