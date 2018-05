Scoppio dell'airbag: grave bimba di due anni

Una bambina di soli due anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Napoli. La piccola ha subito un grave trauma facciale ed è stata portata in ospedale in arresto cardiaco. La piccola è stata intubata e versa in gravissime condizioni. Il suo arrivo in ospedale è avvenuto intorno alle 18 e 30. A portarla nel nosocomio sono stati il padre ed un altro a bordo di uno scooter.

La piccola dopo i primi soccorsi è stata trasferita all'ospedale pediatrico Santobono. Stando alla ricostruzione del padre, la piccola è stata investita dallo scoppio di un airbag dopo un incidente in auto con i genitori. La bimba era seduta nei posti anteriori insieme a loro ed è stata colpita in pieno dall'apertura dell'airbag. Partite immediatamente le indagini.