La polizia ha scoperto un deposito di auto rubate a Pompei fermando tre uomini ed una donna. Gli agenti del commissariato mariano hanno fatto irruzione in un capannone trovando al suo interno tre uomini, tra cui due pregiudicati, ed una donna. Nell'area di circa 400 metri quadri, sono state ritrovate dieci carcasse di auto completamente smontate, 16 motori di altrettante auto e quattro vetture integre.

Dai successivi accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che erano tutte e quattro rubate. Una provento di una rapina e tre di furto. Per effettuare i reati, la banda utilizzava anche uno Jammer per schermare gli antifurto Gps. Per ora i quattro fermati sono sottoposti agli arresti domiciliari e in attesa di disposizioni dell'autorità giudiziaria. Continuano le indagini dei poliziotti per contrastare il fenomeno dei furti d'auto tornato d'attualità in provincia di Napoli.