Coltelli a serramanico e droga, un "normale" weekend da baby gang

Avevano addosso, senza alcuna giustificazione, due pericolosissimi coltelli a serramanico. Si tratta di quanto scoperto dai carabinieri, che nel centro cittadino proseguono i loro serrati controlli sui più giovani per reprimere il crescente fenomeno delle baby gang.

Inoltre, nel corso di paralleli controlli effettuati in periferia, a Chiaiano un ragazzino è stato scoperto avere addosso un coltello e della droga.

Nel frattempo sono state denunciate due aggressioni, una in una scuola dell'Arenella, l'altra in un parco commerciale a Quarto.

Il primo ad essere stato identificato dai carabinieri è un 16enne. Si trovava nei pressi di piazza del Plebiscito quando i militari lo hanno perquisito e gli hanno sequestrato il coltello che aveva addosso. Nella stazione metro di Montesanto, poi, è stato scoperto e denunciato un 18enne, questo già noto alle forze dell'ordine. Anche lui aveva con sé un coltello a serramanico.

Ancora più grave la situazione venuta alla luce alla metro di Chiaiano. Un 14enne di Marano, che viaggiava in compagnia di altri due minori, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm. Inoltre aveva con sé 7 grammi di hashish e uno di marijuana detenuti per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato al Prefetto. Il minore è stato poi riaffidato ai genitori.

Nel corso delle operazioni, sono stati identificati 95 minorenni, 23 dei quali sono riaffidati a genitori; controllati 15 veicoli, con il sequestro o il fermo amministrativo di 7 scooter mancanti di copertura assicurativa o guidati senza casco.

In provincia, a San Giorgio a Cremano, infine, la polizia ha denunciato cinque minori ed un maggiorenne. Avevano con sé 2.5 grammi di hashish ed un pugnale da sub.