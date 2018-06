Scoperta piantagione di cannabis sui Monti Lattari

Una piantagione di cannabis è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Vico Equense nel corso di un mirato e congiunto servizio di controllo del territorio. Le piante erano sparse tra i sentieri che salgono verso i Monti Lattari, versante lato mare. Gli ignoti ‘coltivatori’ avevano pensato a tutti: per renderle meno visibili erano state piantate in fila e non in piazzole.

E invece le 570 piante di altezza compresa tra il metro e il metro e mezzo e in avanzato stato di crescita sono state notate dai militari dell’Arma. Con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, hanno individuato, sradicato e distrutto le piante lungo tre sentieri