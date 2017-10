Il "paradiso delle latine": scoperta casa del sesso a Varcaturo

In un'operazione alto impatto i carabinieri di Giugliano hanno individuato, a Varcaturo, un appartamento che veniva utilizzato come base per alcune prostitute.

Il proprietario dello stabile, una casa in via Carrafiello, è stato denunciato. Nell'appartamento del 48enne incontravano i loro clienti due colombiane, una dominicana ed una cubana, che prendevano appuntamenti attraverso annunci online.

I 16 militari coinvolti nel blitz – nell'ambito della medesima operazione – hanno denunciato altre sette persone, di cui un uomo per minaccia aggravata ed intralcio alla giustizia, quattro per rapina, uno per inosservanza di provvedimenti dell’autorità ed un ultimo per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Segnalate anche due persone come assuntori di droga, sequestrati un grammo di hashish ed uno di marijuana ed un coltellino. Sette le auto sequestrate, quindici le multe elevate per contravvenzioni al codice della strada.