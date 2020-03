Sullo scooter senza motivo e con addosso sette anelli d'oro: denunciato

In sella a uno scooter, senza giustificato motivo, è stato trovato in possesso di sette anelli in oro, 350 euro e di due smartphone dei quali non ha saputo documentare la provenienza. A Napoli denunciato un 26enne per ricettazione e per aver violato le prescrizioni del Dpcm del 9 marzo 2020 emesse per arginare il contagio da Covid-19.

Gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire il rispetto delle norme governative anti Coronavirus, hanno notato il giovane, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, mentre transitava a via Nuova del Campo, nei pressi del cimitero. Il 26enne è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa.