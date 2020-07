Era con gli amici a mangiare una pizza: gli rubano lo scooter senza che se ne accorga

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per furto un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari, durante il servizio, passando lungo via San Domenico hanno incrociato il 48enne e un suo complice a bordo di due scooter. Alla loro vista, sono scappati invertendo velocemente la direzione di marcia cercando di dileguarsi tra le strade del quartiere. Così è scattato un breve inseguimento. Il 48enne è stato bloccato mentre il complice è riuscito a fuggire.

Dai primi accertamenti i carabinieri hanno constatato che lo scooter con il quale viaggiava il 48enne era stato rubato poco prima a via Luca Giordano. La vittima del furto, a cui è stato restituito lo scooter dopo averlo rintracciato, era all’interno di una pizzeria a cenare con gli amici. Il ragazzo all’oscuro di tutto e non accortosi di essere stato pedinato ha ringraziato i militari dell’Arma. Proseguono gli accertamenti per indentificare il complice del 48enne che, arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.